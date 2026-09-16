Eski TTK Asma İşletme Müdürü Cinel, ölümünün 22. yılında anıldı

Zonguldak'ta 22 yıl önce işten çıkartılan bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen maden mühendisi eski Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Asma İşletme Müdürü Avni Cinel için anma töreni düzenlendi.

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı Asma İşletme Müdürlüğü önündeki tören, saygı duruşuyla başladı.

Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu ve Avni Cinel'in oğlu İlker Cinel'in konuşma yaptığı tören, Cinel'in isminin yazılı olduğu anıta karanfil bırakılmasının ardından sonra erdi.

Törene, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ile GMİS ve Maden Mühendisleri Odası temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA