Eski Togo Başbakanı Houngbo, ILO Genel Direktörlüğü'ne seçildi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörlüğü'ne Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Başkanı ve eski Togo Başbakanı Gilbert Houngbo seçildi.

ILO'nun Cenevre'deki merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen seçimlerde, 5 aday yarıştı.

Houngbo, ilk turda 24 oy alırken, en yakın rakibi Fransız aday Muriel Penicaud ise 14 oy aldı.

45 dakika aranın ardından yapılan ikinci tur oylamada Houngbo, ILO'nun yönetim kurulundaki hükümet ve işveren temsilcilerinden oluşan 56 üyenin 30'unun oyunu alarak ILO'nun yeni direktörü oldu.

Avrupa ülkelerinin desteklediği Fransız aday Penicaud ise 23 oyda kaldı.

Houngbo, ILO Genel Direktörü Guy Ryder'den görevi 1 Ekim'de devralacak. İngiliz Ryder, iki dönemdir (10 yıldır) ILO Genel Direktörlüğü'nü yürütmüştü.

Eski Togo Başbakanı Gilbert Houngbo, 26 Şubat'ta AA'ya verdiği özel mülakatta, ILO Genel Direktörlüğü'ne aday olma nedenini ilişkin "ILO'nun hükümetler, işverenler ve çalışanlardan oluşan geniş bir görev tanımlaması var. Bu yüzden Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmayı sağlamak için daha aktif olmalı ve örgütün denetleyici kontrol sistemini yeniden harekete geçirmemiz gerekiyor. Genel Direktörlüğe seçilirsem bu değişiklikleri yerine getirebileceğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BM'nin eski kuruluşlarından

ILO, Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1919'da Versay Anlaşması kapsamında kuruldu ve 1946'da BM'nin ilk uzman kuruluşu konumuna geldi.

ILO'nun kendine özgü yapısı hükümetleri, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getiriyor. 187 devletin üyesi olduğu ILO'nun merkezi, İsviçre'nin Cenevre kentinde.

Türkiye, ILO'ya 1932'de üye oldu. Türkiye'deki ilk ILO Ofisi 1952'de İstanbul'da "Yakın ve Orta Doğu İnsan Gücü Saha Ofisi" adı altında açıldı. "ILO Ankara Ofisi" ise 1976'da açıldı. Ankara Oran'da bulunan Ofis "ILO Türkiye Ofisi" olarak faaliyet sürdürüyor.