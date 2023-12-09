Eski Ticaret ve Sanayi Bakanı Şükrü Yürür'ün cenazesi Ünye'de defnedildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Ticaret ve Sanayi Bakanı Şükrü Yürür, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi. Yürür için Ünye Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Ticaret ve Sanayi Bakanı Şükrü Yürür (79), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Anavatan Partisi (ANAP) döneminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevinde bulunan, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci dönem Ordu Milletvekili Şükrü Yürür, kronik rahatsızlıkları nedeniyle 2 gün önce Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirilen Şükrü Yürür için Ünye Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yürür'ün yakınlarının yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu eski Milletvekili Eyüp Fatsa, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları katıldı.

Törende eşi Fatma, oğlu Ali Yürür ve kızı Rana Atasoy, taziyeleri kabul etti. Yürür, öğle namazı sonrası kılınan cenaze töreninin ardından Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Şeyh Yunus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görtüntü Dökümü

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Cenaze töreninden detay

Cenaze namazı

Ailesinin taziyeleri kabul etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera Yücel ARSLANTEKEÜNYE (Ordu), (DHA)-