Eski Teğmen FETÖ Üyeliğinden Yargılanacak

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski teğmen hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla mesleğinden açığa alınan tutuksuz eski teğmen F.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

F.D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanık F.D'nin ByLock kullanıcısı örgüt üyeleri ile irtibatının bulunduğu, örgütün "mahrem imamları" tarafından takibinin yapıldığına dair dijital verilerin tespit edildiği, ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle bu kişilerle irtibat kurduğu belirlendiği ifade edildi.

Sanığın gizliliği kod adı kullandığı, düzenli olarak örgütün sohbet toplantılarına katıldığı ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı anlatılan iddianamede, F.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılaması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.