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Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

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İzmir'in Foça ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar, oğlu tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olay ile ilgili oğul C.I. gözaltına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar'ın (85) eşi Gülay Işıklar (54), oğlu C.I. (28) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I., iddiaya göre evde henüz bilinmeyen nedenle annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülay Işıklar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradan da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldüEski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet şüphelisi C.I., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.I., adliyeye sevk edildi.

3 PARTİDE GÖREV ALMIŞTI

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.

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Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Allah rahmer eylesin ama özellikle makarnacılar; hiç bir ah yerde kalmaz zulmü desteklemeye devam

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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

siyasilerin ayrım yapmaksızın başına gelen hiç bir şeye üzülmüyorum. hepsi bu halkın üstünden kendilerine rant sağlıyor. HEPSİ AYNI HEPSİ.

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Haber YorumlarıMurat Kara:

Rabbım herseyin en iyisini bilendir

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Nasıl yetiştirirsen öyle sonuç alırsın, Ne babaya üzülürüm ne ana katiline, tek üzüldüğüm bir kadın hem de kendini doğuran bir kadın katledilmiş ..

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Ülke nereye gidiyor anlamak mümkün değil topluca herkese eğitim vermemiz lazım yazık anne katili olunur mu sebep ne olursa olsun

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Haber YorumlarıRecep Koca:

Kilisede görev yaptım.sabah 6 da çocukları ile kiliseye ibadet diyelim gayri müslüm vatandaşlarımız kiliseye geliyor.inandıği gibi yaşar.ya bizdekiler. Allahı kitabı bilen azıcık dua ayet ezberinde olan bunu yapar mı.evde viski bol para bol..maneviyat 0

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Allah Rahmet eylesin her şeyin hayırlısını versin

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Haber YorumlarıDağıstan:

Hayret,yorum yapılmamış...

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

kendisi 85 eşi de 54 yaşında.. demek ki makamını kullanarak zamanında genç bir kız iken rahmetli ile evlenmiş ..

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Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah rahmet eylesin mekanı mekanı cennet olsun inşallah

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