Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin: "Feti Yıldız, Kayyum Atanmasının Doğru Olmadığını Söyledi"

(TBMM) - Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın ziyaretinin ardından gazetecilerin, "İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atandığını" hatırlatarak, bu konuda Feti Yıldız'ın ne söylediğini sormaları üzerine, "Kayyum atanmasının doğru olmadığını söyledi" dedi. Hikmet Çetin, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına gelmek istediğini belirterek, "Ben öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum. Çok kötü olur, sokağa çıkamaz. Siz görmüyor musunuz, yıllardır Ecevit'ten sonra ilk defa çok çalışkan, çok özverili ve çok da cesur bir lider bulduk" diye konuştu.

Hikmet Çetin, sabah saatlerinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kendisine makam odasında ziyarette bulunmasının ardından, gazetecilerle sohbet etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin tedbiren mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılarak yerine Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu Geçici Kurul atanması ve ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Hikmet Çetin, "İl Başkanlığına kayyum atanması yanlış. Yüksek Seçim Kurulu bana göre bir hata yaptı. İstanbul Kongresi'ni, onayladı, kurultayı da onayladı. Yani ikisini onaylayan Yüksek Seçim Kurulu. Buna karşılık niye kayyumu iptal etmedi, anlamadım. Çünkü ikisini de onaylayan Yüksek Seçim Kurulu" diye konuştu.

Feti Yıldız ile görüşmesinde hangi konuların gündeme geldiğinin sorulması üzerine Çetin, "Hatır sorduk birbirimize. O benim çok eski dostum aslında. Biraz Alpaslan Türkeş'ten bahsettim" dedi.

"Feti Yıldız size son yaşananlarla ilgili neler söyledi, özellikle İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması, 15 Eylül'deki dava ile ilgili ne söyledi. Siz de ona görüşlerinizi belirttiniz, o ne söyledi" sorusuna Hikmet Çetin, "O da doğru olmadığını söyledi. Kayyum atanmasının doğru olmadığını söyledi. Hukukçu kendisi zaten" yanıtını verdi.

Hikmet Çetin, aynı içerikteki soruların tekrarlanması üzerine, " 'Sen bizim ağabeyimizsin dedi. Hepimizin, Genel Başkanımızın, benim de size büyük saygımız var. Haberleşiriz' dedi" karşılığını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi hatırlatılarak, "Yargı süreci ve YSK'yı ilgilendiren konularda Feti Yıldız ile sizin temas halinde olacağınız söylenmişti. Görümede bu gidişattan kaygılarınızı dile getirdiniz mi, bu iş nereye varacak? Feti Yıldız bu konuda ne dedi?" sorusuna Hikmet Çetin, "Girmedik o konulara" yanıtını verdi.

"Komisyon çalışmaları gündeme geldi mi" sorusu üzearine Hikmet Çetin, "Ben Devlet Bahçeli'yi tebrik ettim. 100 yıllık bir olayı ancak o çözebilirdi, o çözdü. Başka bir parti çözseydi eskiden olsa 'Sen onlardan yanasın, sen bundan yanasın' denirdi. Şimdi tam yerine oturdu o" dedi. Hikmet Çetin, şunları söyledi:

"Bir sürü şey var. Bir kere dağdakileri ne yapacaksınız. Benim kişisel görüşüm, onları Türkiye'nin içinde affedemezsiniz. Yani tehlike. Eğer çocuğunu PKK öldürdüyse kimin ne yapacağı belli olmaz. O bakımdan ben önerim bunları İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkelere göndermek. Zaman içinde eğer her şey normal giderse o zaman bunlar affedilebilir."

"Eyleme bulaşmamış olanlara entegrasyon yapacaksınız"

"Lider kadrosu mu affedilebilir, yoksa eyleme bulaşmamış olanlar mı" sorusu üzerine Çetin, şöyle konuştu:

"Bizim eldeki bilgilere göre hiçbir eylemi olmayanları affedeceksiniz bir kere. Kesin. Onlar içeride de affedilebilir, yani Türkiye'de. Yani bizim elimizdeki bilgilere göre bir eyleme karışmamış, kimseyi öldürmemiş vesaire, eylemi yok. Onları affedeceksiniz ve toplumun içine atacaksınız onları, onları kazanacaksınız. Entegrasyon yapacaksınız onlara.

Ülke içinde olanlardan da yine bizim elimizdeki bilgilere göre hiçbir şeye bulaşmamışsa onları da affedeceksiniz. Ama dağdakilerin elimizdeki bilgilere göre, bunların eylemleri varsa onları affedemezsiniz. Karşılarındaki insanlara karşı çok büyük sorun çıkar. Yani birisi çıkar gider, vurur adamı. Hiç belli olmaz. Eğer çocuğu öldürülmüşse gerekeni yapar.

Onlara benim önerim; konuşup, onları İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkelere yollayıp orada onların kalmasını gerektirmek lazım. Bunu düşünmek lazım."

"Bence bu komisyondan bazılarının gidip onu ziyaret etmesinde büyük yarar var"

"Buna yönelik bir izlenim aldınız mı peki" sorusu üzerine Hikmet Çetin, "Henüz bir hazırlık yok. Şimdi Kuzey Suriye ne olacak? Orası da karışık. Amerika sürekli olarak İsrail'in yanında olacak bir devlet, bir yer arıyor. Onu bence Kürtler de gördü" şeklinde konuştu.

Feti Yıldız'ın TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan oluşturulacak bir heyetin İmralı'yı ziyaret etmesi önerisine ilişkin soru üzerine Hikmet Çetin, şunları kaydetti:

"Bence bu komisyondan bazılarının gidip onu ziyaret etmesinde büyük yarar var. Yani bir de oradan öğrenmek lazım. Şimdi ben mesela yabancı kaynaklardan öğrendiğime göre Öcalan'ın bazı istekleri olmuş. Yazılı mı, sözlü mü onu bilmiyorum. Ama ben İngiliz basınından öğrendim ki bazı istekleri var. Nedir o istekler, onu kimse bilmiyor. İçeriği yok."

CHP'nin bu komisyona katılmak zorunda olduğunu söyleyen Hikmet Çetin, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisiz olmazdı. Mesela ilk çözüm sürecinde yanlışlık şuydu: Bir partiye mal etmek istediler. Bu bir parti meselesi değil. Ülkenin bazı milli sorunları var. Kürt sorunu onlardan biri. Kıbrıs onlardan biri. Yani bunlarda partilerin farkı olmaz, ulusal sorunlardır bunlar. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlaka olması lazım.

Bu her dediklerine 'evet' diyeceği anlamına gelmez. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olmadan… İlk çözüm sürecinde MHP karşıdaydı, muhalefetteydi. O olmayabilirdi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlaka olması lazım. Bu, savaş alanında kurulmuş bir parti, yazıhanede kurulmuş bir parti değil bu. Vatanı teslim etmeyen bir partidir bu. Cumhuriyet olmadan önce kurulmuş bir parti. 9 Eylül 1923'te kurulmuş bir parti. Daha Cumhuriyet yok ortada. Atatürk diyor ki 'benim iki tane eserim var, biri Cumhuriyet, biri de CHP.' Kişilerden bağımsız bir CHP."

"Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir yere gitmiyor beraber, konuşmuyor da"

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini neye bağlıyorsunuz. Kayyum olma ümidi mi var? Bugün de Anıtkabir'e gelmesi bekleniyordu ama gelmedi, Özgür Bey ile beraber" sorusu üzerine Hikmet Çetin, "Hiçbir yere gitmiyor beraber. Konuşmuyor da" dedi.

"Bunu nasıl yorumluyorsunuz, Kemal Bey'i yakından tanıyorsunuz" sorusuna Hikmet Çetin, "Ben onun tekrar partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Ben öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum" karşılığını verdi.

"Sizce iyi mi olur, kötü mü olur" sorusu üzerine Hikmet Çetin, "Çok kötü olur. Sokağa çıkamaz. Siz şeyi görmüyor musunuz? Yıllardır Ecevit'ten sonra ilk defa çok çalışkan, çok özverili ve çok da cesur bir lider bulduk" diye konuştu.