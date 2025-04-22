Eski TBMM Başkan Vekili Fehmi Işıklar'ın Eşi Gülay Işıklar'ın Cenazesi Toprağa Verildi

İZMİR'in Foça ilçesinde oğlu Can Işıklar (28) tarafından tabancayla vurulan eski TBMM başkan vekillerinden Fehmi Işıklar'ın (85) eşi Gülay Işıklar'ın (54) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Eski TBMM başkan vekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar, evde annesi Gülay Işıklar'ı tabancayla vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Can Işıklar ise dün çıkarıldığı mahkemede, 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

Gülay Işıklar'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Ankara'ya getirildi. Gülay Işıklar için Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gülay Işıklar'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Işıklar, kılınan namazın ardından gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.