Eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Aydın, bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Rize'nin İyidere ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın (44), uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.
Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Sarayköy mevkisinde yaralı halde bulunan Aydın'ı fark edenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bıçaklandığı belirlenen Aydın'ı Rize Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ağır yaralanan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli V.Y'yi Artvin'in Hopa ilçesinde gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel