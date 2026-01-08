Haberler

Eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Aydın, bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin İyidere ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Eski Sürmene Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın (44), uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Sarayköy mevkisinde yaralı halde bulunan Aydın'ı fark edenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bıçaklandığı belirlenen Aydın'ı Rize Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralanan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli V.Y'yi Artvin'in Hopa ilçesinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Gebze'de 5 katlı bina, girişinde oluşan çukur nedeniyle tahliye edildi

Herkes evinden fırladı! Yürekler ağza geldi
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı
Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı

Emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı