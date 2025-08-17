Eski sevgiliye bıçaklı saldırı! İki kişi yaralandı

Güncelleme:
Antalya'da cezaevinden tahliye olan şahıs, eski sevgilisi ve yanındaki erkek arkadaşını bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Antalya'da cezaevinden dün tahliye olan Muhammet Mustafa D. (46), evine gittiği eski sevgilisi Züleyha K. ile yanında bulunan erkek arkadaşı Uğur D.'yi bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan şüphelinin, cezaevindeyken eski sevgilisini tehdit ettiği de öğrenildi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 6711 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katına meydana geldi.

BIÇAKLA SALDIRDI

Cezaevinden dün tahliye edilen Muhammet Mustafa D., eski kız arkadaşı Züleyha K.'nın (36) yaşadığı apartmana gidip, zile baştı. Züleyha K. ve erkek arkadaşı Uğur D. (44) kapıyı birlikte açtı. Eski sevgilisini erkek arkadaşı ile gören Muhammet Mustafa D., cebinden çıkardığı bıçakla ikiliye saldırdı.

DURUMLARI AĞIR

Saldırganın art arda bıçak darbeleri üzerine ikili, çığlık atarak çevreden yardım istedi. Züleyha K. ve Uğur D., aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Muhammet Mustafa D., ise olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Züleyha K., Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karnından aldığı bıçak darbeleri nedeniyle çok kan kaybettiği öğrenilen kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uğur D.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi..

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çevrede geniş çaplı arama başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

KOMŞULARI BIÇAKLI SALDIRIYI ANLATTI

Saldırı anına tanık olan komşulardan Bülent Özkan, "Binadaydım ben, çığlık seslerini duydum. Bir kişi kaçıyordu, bir kişi de 'Bıçaklandım' diye bağırıyordu. O kadarını gördüm. Sonra olay yerine gidip ambulansı aradım. Kadın yaralıydı" dedi.

Bir başka mahalle sakini Gözde Beylik ise "Bağrışlara çıktık. 'Abi yardım edin' diye bağırıyordu. Biz tampon yaptık, hemen ambulansı çağırdık. Kadın karnından bıçaklanmıştı, çok kan kaybediyordu. Duyduğumuza göre bu kişi cezaevindeyken kadını ölümle tehdit etmiş. Onlar evde yokken apartmana girip pusuda beklemiş" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre saldırgan Muhammet Mustafa D.'nin, cezaevindeyken eski sevgilisi Züleyha K.'yı ölümle tehdit ettiği de öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
