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Eski sevgilisini av tüfeğiyle öldüren kadın toprağa verildi

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KAYSERİ'de, tartıştığı eski sevgilisi Mustafa Bozkurt'un (45) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü 3 çocuk annesi Hatice Gül (43), toprağa verildi. Gül'ün, Bozkurt hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve kararın ağustos ayı sonunda bittiği ortaya çıktı.

KAYSERİ'de, tartıştığı eski sevgilisi Mustafa Bozkurt'un (45) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü 3 çocuk annesi Hatice Gül (43), toprağa verildi. Gül'ün, Bozkurt hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve kararın ağustos ayı sonunda bittiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'deki fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Fabrika işçisi, 3 çocuk annesi Hatice Gül ile arkadaşı Mustafa Bozkurt arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bozkurt, yanındaki av tüfeğiyle Gül'ü vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül'ün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Bozkurt, evinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hastanenin morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Hatice Gül'ün cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye Gül'ün ailesi, yakınları, iş arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Hatice Gül, kılınan namazın ardından Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Gül'ün, 'Tehdit' ve 'Israrlı takip'ten şikayetçi olduğu Mustafa Bozkurt hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve kararın da ağustos ayı sonunda bittiği belirtildi. Bozkurt'un, Gül ile eskiden aynı iş yerinde çalıştığı, yaklaşık 7 ay önce işten ayrılıp başka yerde çalışmaya başladığı da öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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