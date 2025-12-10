Eski sevgilisi tarafından öldürülen Gülhan, Çorum'da toprağa verildi

ANKARA'da eski sevgilisi Mehmet S. (38) tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülhan Taş (30), Çorum'un Osmancık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da bir otelde çalışan Gülhan Taş, arkadaşıyla kaldığı Keçiören'deki evden dün sabah işe gitmek üzere çıktığında, sokakta kendisini bekleyen eski sevgilisi Mehmet S. ile karşılaştı. Mehmet S., çıkan tartışmada Taş'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Gülhan ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Taş, yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları, Ankara'ya gidip, otopsi işlemlerinin ardından Gülhan Taş'ın cenazesini teslim aldı. Taş'ın cenazesi kara yoluyla Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Umaç köyüne getirildi. Öğle vakti köy camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Gülhan Taş, köy mezarlığında toprağa verildi.

'BU BÖYLE GİTMESİN'

Baba Bünyamin Taş, "Gülhan benim kızımdı. Bu normal bir durum değil, bu bir cinayet. 'Beni istemiyorsun' diye cinayet mi olur? Bu bir zorbalık. Zorbalıkla hiçbir şey olmaz, gönül gönülü sevmesi lazım. Bunu ancak kitapsız insanlar yapar. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bugün bana, yarın başkasına. Bu böyle gitmesin" dedi.