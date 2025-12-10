Haberler

Gülhan'ı öldüren eski sevgilisi hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı verilmiş

Gülhan'ı öldüren eski sevgilisi hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı verilmiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da eski sevgilisi Mehmet S.'nin Gülhan Taş'ı bıçaklayarak öldürdüğü olayda, daha önce verilen 4 ayrı uzaklaştırma kararı ve ısrarlı takip suçlamaları gün yüzüne çıktı. Olayın ardından şüpheli Mehmet S. hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'da Gülhan Taş'ı (30) bıçaklayarak öldüren eski sevgilisi Mehmet S. (38) hakkında 2024-2025 yılları arasında 4 ayrı uzaklaştırma kararı verildiği, mağdura yönelik ısrarlı takip ve tehdit suçlarından da dava açıldığı ortaya çıktı.

Ankara'da apart otelde çalışan Gülhan Taş, arkadaşıyla yaşadığı Keçiören ilçesindeki evden 2 gün önce sabah işe gitmek için çıktığında, sokakta kendisini bekleyen Mehmet S. ile karşılaştı. Mehmet S., çıkan tartışmada Gülhan T.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Taş, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ELEKTRONİK KELEPÇE TALEBİ KARARA BAĞLANMAMIŞ

Öte yandan olay sonrası kendisini de yaralayan şüphelinin bugün ameliyat edileceği, ameliyatının ardından taburcu edilip adliyeye sevk edileceği belirtildi. Olay öncesi cinayet şüphelisi Mehmet S. hakkında Gülhan Taş'a yönelik eylemleri nedeniyle 2024-2025 yılları arasında 4 ayrı uzaklaştırma kararı verildiği, ayrıca ısrarlı takip ve tehdit suçlarından 2024 yılında kamu davası açıldığı ortaya çıktı. Şüpheliye yönelik elektronik kelepçe tedbiri uygulanması için yapılan başvurunun ise mahkemenin değerlendirmesinde olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell'in yeni sezonunda olmayacak

Netflix yıldızı ölümlü kazayı itiraf etti: Kadrodan çıkarıldı
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
title