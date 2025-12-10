Gülhan'ı öldüren eski sevgilisi hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı verilmiş

ANKARA'da Gülhan Taş'ı (30) bıçaklayarak öldüren eski sevgilisi Mehmet S. (38) hakkında 2024-2025 yılları arasında 4 ayrı uzaklaştırma kararı verildiği, mağdura yönelik ısrarlı takip ve tehdit suçlarından da dava açıldığı ortaya çıktı.

Ankara'da apart otelde çalışan Gülhan Taş, arkadaşıyla yaşadığı Keçiören ilçesindeki evden 2 gün önce sabah işe gitmek için çıktığında, sokakta kendisini bekleyen Mehmet S. ile karşılaştı. Mehmet S., çıkan tartışmada Gülhan T.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Taş, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ELEKTRONİK KELEPÇE TALEBİ KARARA BAĞLANMAMIŞ

Öte yandan olay sonrası kendisini de yaralayan şüphelinin bugün ameliyat edileceği, ameliyatının ardından taburcu edilip adliyeye sevk edileceği belirtildi. Olay öncesi cinayet şüphelisi Mehmet S. hakkında Gülhan Taş'a yönelik eylemleri nedeniyle 2024-2025 yılları arasında 4 ayrı uzaklaştırma kararı verildiği, ayrıca ısrarlı takip ve tehdit suçlarından 2024 yılında kamu davası açıldığı ortaya çıktı. Şüpheliye yönelik elektronik kelepçe tedbiri uygulanması için yapılan başvurunun ise mahkemenin değerlendirmesinde olduğu belirtildi.