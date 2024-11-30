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Genç kadının korkunç kini! Eski sevgilisini direksiyon başında öldürdü

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Adana'da kendisinden ayrılıp başkasıyla nişanlanan eski sevgilisiyle buluşan Ebru Ayşe Beyaz, genç adamı direksiyondayken silahla vurup öldürdü. Gözü dönen genç kadın, ardından da intihar etti.

Adana'da Ebru Ayşe Beyaz (27), bir süre önce kendisini terk edip, başkasıyla nişanlanan eski sevgilisi Ramazan Arıcı'yı (26) seyir halindeki hafif ticari araçta tabancayla ensesinden vurarak öldürüp, intihar etti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Arıcı bir süre önce sevgilisi Ebru Ayşe Beyaz ile ayrılıp, başkasıyla nişanlandı. Beyaz ile Arıcı, konuşmak için buluştu. Seyir halindeki hafif ticari aracın direksiyonundaki Ramazan Arıcı ile arka koltukta oturan Ebru Ayşe Beyaz arasında tartışma çıktı.

DİREKSİYON BAŞINDAYKEN ENSESİNDEN VURDU

Beyaz, çantasından çıkardığı tabancayla Ramazan Arıcı'yı ensesinden vurdu. Kontrolün kaybolduğu araç kaldırıma çıkarken, Ebru Ayşe Beyaz bu kez tabancayı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Ön koltuktaki arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ebru Ayşe Beyaz ile Ramazan Arıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Beyaz ile Arıcı'nın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç kadının korkunç kini! Eski sevgilisini direksiyon başında öldürdü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCelal Süner:

öldüren kadın olunca kin erkek olunca cani ?

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