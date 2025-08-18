Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol, TBMM'de Törenle Anıldı

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol, TBMM'de Törenle Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat eden eski Bakan Hasan Akyol için TBMM'de düzenlenen törene ailesi, yakınları ve milletvekilleri katıldı. Akyol'un cenazesi memleketi Bartın'a gönderildi.

YAŞLILIĞA bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol (82) için TBMM'de tören düzenlendi.

Hasan Akyol, yaşlılığa bağlı rahatsızları nedeniyle Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede geçen cuma günü vefat etti. Akyol için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Akyol'un ailesi ve yakınları ile milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı. Akyol'un Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında Şeref Kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Akyol'un hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenden sonra Hasan Akyol'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bartın'ın Kozcağız beldesine gönderildi. Akyol'un cenazesi, ikindi namazı sonrası Bedil köyü mezarlığında toprağa verilecek.

HASAN AKYOL

Hasan Akyol, 1943 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Akyol, kariyerine serbest avukat olarak başladı. CHP Bartın İlçe Başkanlığı ile Demokratik Sol Parti (DSP) Zonguldak İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Akyol, 1991'de DSP Bartın Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. Akyol aynı dönemde Saniye ve Ticaret Bakanı oldu. Akyol, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler

Bahçeli'nin memleketinde Ağıralioğlu'nun aracını durdurdular
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü

Kapadokya'da navigasyonun azizliğine uğrayan sürücü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü

Korkutan virüs hızla yayılıyor! Binlerce kişiye bulaştı, 90 kişi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.