Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol, TBMM'de Törenle Anıldı

YAŞLILIĞA bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol (82) için TBMM'de tören düzenlendi.

Hasan Akyol, yaşlılığa bağlı rahatsızları nedeniyle Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede geçen cuma günü vefat etti. Akyol için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Akyol'un ailesi ve yakınları ile milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı. Akyol'un Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında Şeref Kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Akyol'un hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenden sonra Hasan Akyol'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bartın'ın Kozcağız beldesine gönderildi. Akyol'un cenazesi, ikindi namazı sonrası Bedil köyü mezarlığında toprağa verilecek.

HASAN AKYOL

Hasan Akyol, 1943 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Akyol, kariyerine serbest avukat olarak başladı. CHP Bartın İlçe Başkanlığı ile Demokratik Sol Parti (DSP) Zonguldak İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Akyol, 1991'de DSP Bartın Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. Akyol aynı dönemde Saniye ve Ticaret Bakanı oldu. Akyol, evli ve 2 çocuk babasıydı.