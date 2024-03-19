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Eski Safranbolu Belediye Başkanları AK Parti Belediye Başkan Adayı Büyüközdemir'e Destek Verdi

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Eski Safranbolu Belediye Başkanları Mustafa Eren, Mehmet Ceylan, Nihat Cebeci ve Necdet Aksoy, AK Parti Belediye Başkan adayı Ali Büyüközdemir'e desteklerini açıkladı. Tecrübelerinden yola çıkarak Büyüközdemir'e destek veren eski başkanlar, Safranbolu'ya önemli değerler katacağını düşündüklerini belirtti.

Eski Safranbolu Belediye Başkanları Mustafa Eren, Mehmet Ceylan, Nihat Cebeci ve Necdet Aksoy, AK Parti Belediye Başkan adayı Ali Büyüközdemir'e desteklerini açıkladı.

AK Partiden yapılan açıklamaya göre, Eren, Ceylan, Cebeci ve Aksoy, tecrübelerinden yola çıkarak Safranbolu'ya önemli değerler katacağını düşündükleri Büyüközdemir'e hem desteklerini açıkladı hem de sevenlerinden Büyüközdemir'e destek vermelerini istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, ilçede iki dönem belediye başkanlığı yapan eski Karabük Milletvekili Eren, önceki seçimde Elif Köse'yi desteklediğini, eşinden dostundan oy istediğini ancak verilen sözlerin tutulmadığını belirtti. Oy istediği herkesten özür dileyen Eren, ilçenin geleceği için bu seçimde Büyüközdemir'i desteklediğini anlattı.

Ceylan da Büyüközdemir'in Safranbolu için önemli bir şans olduğunu ifade ederek, "Ali Büyüközdemir'i, genç ve başarılı bir insan olmasının yanı sıra nezaketi ve hoşgörüsü ile Safranbolu'nun gelecek yıllardaki şansı olarak görüyorum. Safranbolu'nun gelişmesini ve güzelleşmesini isteyen herkesin Büyüközdemir'e destek vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cebeci de Büyüközdemir'in seçim çalışmalarının ilk gününden itibaren sıcakkanlı tavırları ile Safranbolu'da özlenilen belediyeciliği yeniden yeşertmek adına önemli bir isim olduğunu ve Safranbolu'yu seven herkesin Büyüközdemir'e destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Aksoy ise AK Parti iktidarında ilçenin önemli hizmetler kazandığını, "5 yıldır eksik bırakılan tüm hizmetlerin AK Belediyecilik ile yeniden Safranbolulularla buluşacağını" belirterek, Büyüközdemir'in, gelecek 5 yılda görev almasının Safranbolu için büyük şans olacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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