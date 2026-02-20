Eski İngiltere prensinin gözaltına alınması Avustralya'da yönetim değişikliğine neden olmayacak

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınmasının, Avustralya'nın yönetim sistemini değiştirmek için referandum düzenlenmesine yol açmayacağı belirtildi.

The Guardian gazetesine konuşan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD'de çocuklara cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi bulunan eski Prens Andrew'un, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Avustralya Başbakanı Albanese, eski İngiltere Prensi Andrew'un gözaltına alınmasını "olağanüstü bir itibar kaybı" olarak nitelendirdi.

Eski Prens Andrew'un durumunun, İngiliz monarkını devlet başkanı kabul eden Avustralya'nın yönetim sisteminde herhangi değişikliğe neden olup olmayacağına dair soru üzerine Albanese, bu durumun "Avustralya'nın cumhuriyet olması" konusunda yeni bir referandum yapılmasına yol açmayacağını söyledi.

Albanese, hükümetin şu anda bir referandum planlamadığına dikkati çekti.

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşine saygı duyduğunu belirten Albanese, "Kendisiyle iyi bir ilişkim var. Avustralya'yı çok seviyor. ve buradaki ziyareti çok olumluydu. Ancak bu, (nihayetinde) Avustralya'nın bir devlet başkanı olması gerektiği konusundaki düşüncemi değiştirmiyor." diye konuştu.

Mountbatten-Windsor'un ayrıcalıklarla dolu bir hayat sürdüğünü söyleyen Albanese, eski prensin gözaltına alınması hakkında şunları kaydetti:

"Bu olay, (gizli) belgelerle ve bunların uygun olmayan şekilde uygun olmayan birine iletilip iletilmediğiyle ilgili gibi görünüyor. Ancak elbette, Andrew Mountbatten-Windsor söz konusu olduğunda daha büyük bir sorun da var. Şüphesiz, tüm bunların nereye varacağını bekleyip göreceğiz."

Albanese, Epstein ile ilişkili ortaya çıkan iddialara ilişkin Avustralya'da devam eden herhangi bir soruşturma veya inceleme hakkında bilgisi olmadığı söyledi.

İngiliz basını, Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi bulunan eski Prens Andrew'un, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.

Mountbatten-Windsor'un Epstein ile yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde prens olan Andrew ile ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.