Haberler

Tutuklu eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan tahliye edildi

Tutuklu eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Belediye Başkanı Ruhan Alan, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edildi. Soruşturma devam ediyor.

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanan, bir önceki dönem Belediye Başkanı Ruhan Alan, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edildi.

Tunceli'nin Pertek İlçe Belediyesi'nde bir önceki dönemde 'zimmet' suçu işlendiğine dair şikayetler üzerine, İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Müfettişlerin yaptığı incelemeler sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda, 14 Şubat 2025 tarihinde Pertek Belediyesi Muhasebe Müdürü Ö.E. açığa alındı ve Pertek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı görevini yürüten eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, 'zimmet' suçlamasıyla 16 Şubat 2025 tarihinde Tekirdağ'da gözaltına alındı. SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Alan, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pertek Belediyesi Muhasebe Müdürü Ö.E. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında 'zimmet ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından iddianame hazırlanan Ruhan Alan'ın, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşması görüldü. Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya Alan, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Ruhan Alan'ın, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız

Bahçeli'den yeni bakanlarla ilgili ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı

Devlet hastanesinde 'rüşvet' skandalı! İki doktor hakkında karar
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Evlilik teklifi var sandı! Unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı

Evlilik teklifi var sandı! Unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı

Devlet hastanesinde 'rüşvet' skandalı! İki doktor hakkında karar
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi Epstein dosyaları için Kongre'de ifade verdi

Epstein skandalında, Trump'ın sağ kolundan ilk özür geldi