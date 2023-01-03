ESKİ NİŞANLISININ BOYNUNDAN VURDUĞU ÜLKÜ HAYATINI KAYBETTİ
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SANCAKTEPE'de 22 yaşındaki Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki Ülkü Denir Ersöz'ü evinin önünden kaçırmaya çalıştı.
Olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. 17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi. O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı. Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti.
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-Arşiv- İstanbul