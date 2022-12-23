Eski nişanlısını öldüren Fatma: Tetiğe nasıl bastığımın farkında değilim

TOKAT'ta, eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla öldürdüğü, kız arkadaşı E.D.'yi (25) de yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Fatma Güngör'ün (26) yargılanmasına başlandı. Duruşmada silahı intihar amacıyla aldığını öne süren Güngör, "'Ahmet' diye bağırdım. O hareket edince silahı doğrulttum. Tetiğe nasıl bastığımın farkında değilim. Yerde yattığını görünce vurulduğunu fark ettim" dedi.

Olay, 2 Ağustos'ta, Çeçenistan Caddesi Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatma Güngör, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne gitti. Burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile birlikte gören Güngör, iddiaya göre, üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, peş peşe ateş etti. Yıldız ve E.D., kanlar içinde kaldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Batuhan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.D. ise Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü.

İfadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Fatma Güngör'ün tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı 17 Şubat 2023'e erteledi.