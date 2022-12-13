'Eski nişanlısı bir kez tutuklansaydı, belki de Melike'yi öldürmeye cesaret edemeyecekti'

AKSARAY'da Melike Arıbaş'ın (15), eski nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından öldürülmesiyle ilgili davaya müdahil olmak isteyen Aksaray Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu'ndan avukat Aslıhan Girgin, "Melike defalarca şikayet ettiğinde, bu fail bir kez tutuklanmış olsaydı ve...

AKSARAY'da Melike Arıbaş'ın (15), eski nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından öldürülmesiyle ilgili davaya müdahil olmak isteyen Aksaray Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu'ndan avukat Aslıhan Girgin, "Melike defalarca şikayet ettiğinde, bu fail bir kez tutuklanmış olsaydı ve yargılansaydı, belki de buna cesaret edemeyecekti" dedi.

Olay, 3 Aralık günü saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Çimeli köyünde oturan Melike Arıbaş, ailesiyle birlikte konvoy eşliğinde düğünü yapılan bir yakınının kınasına gitti. Arıbaş, otomobilden indiği sırada kent merkezindeki bir markette çalışan aynı köy nüfusuna kayıtlı, 1 yıl önce 3 ay nişanlı kalıp ayrıldığı Muhammet Kılıç'ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlar, Melike Arıbaş ile onu korumak isteyen babası Doğan Arıbaş'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve kızı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Melike Arıbaş, gözyaşlarıyla Çimeli köyünde toprağa verilirken, babası ise tedavisi sonrası taburcu oldu.

Girgin, saldırgan Muhammet Kılıç'ın Melike ve ailesine yönelik yaptığı tehdit, şantaj ve evlerine silahla ateş etme gibi olaylar nedeniyle bir kez bile tutuklanmadığını ifade ederek, "Melike maalesef belki de devletten istediği desteği görmedi. Bugün 6284 sayılı yasa tam anlamıyla uygulanmış olsaydı belki de bunlar yaşanmazdı. Melike defalarca şikayet ettiğinde, belki bu fail bir kez tutuklanmış olsaydı ve yargılansaydı, belki de buna cesaret edemeyecekti" diye konuştu.