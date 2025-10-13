Haberler

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Gözaltına Alındı

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 21 şüpheli, suç örgütü kurma, rüşvet ve mal varlığını aklama suçlarıyla adliyeye sevk edildi.

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de olduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 şüpheliye yönelik 10 ekimde operasyon düzenlendi. Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem'in de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket adresi ile 12 araçta arama yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, Turgay Erdem'in de aralarında olduğu şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Gizli kameradan sonra yeni skandal! 4 akademisyene ihraç talebi

Gizli kameradan sonra üniversitede yeni skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı! Zabıta say say bitiremedi

Kime para verdiğimize bakın! Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı
Gizli kameradan sonra yeni skandal! 4 akademisyene ihraç talebi

Gizli kameradan sonra üniversitede yeni skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.