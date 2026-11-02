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Eski Mossad Başkanı Cohen, Tel Aviv'de İran'a yeni askeri operasyonu kaçınılmaz gördü

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Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, Tel Aviv'deki Birthright Israel zirvesinde İran'a yönelik yeni saldırıların er ya da geç gerçekleşeceğini savundu. Cohen, İran'ın nükleer kapasitesini geliştirdiğini ileri sürerek hedef odaklı yeni bir askeri operasyon yapılacağını söyledi.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Yossi Cohen, İran'a yönelik yeni saldırıların er ya da geç gerçekleşeceğini savundu.

Tel Aviv'de düzenlenen Birthright Israel uluslararası iş zirvesinde konuşan Cohen, İran'a geniş çaplı yeni askeri saldırı ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın nükleer kapasitesini geliştirmeye devam ettiğini ileri süren Cohen, "Nihayetinde (İran'a) hedef odaklı yeni bir askeri operasyonun yapılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cohen, Tahran yönetiminin iyi niyetle müzakere etmediğini savunarak ABD Başkanı Donald Trump'ın "İyi bir anlaşma konusunda ısrarcı olduğunu ve kötü bir anlaşmayla yetinmeye niyeti olmadığını" iddia etti.

İsrail ordusunun İran'a geniş çaplı askeri saldırılara ilişkin hazırlıklarını tamamladığı ve saldırı için ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını beklediği iddiası basına yansımıştı.

Wall Street Journal ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Trump'a İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin askeri seçenekler sunduğunu ancak ABD Başkanı'nın henüz bir karar vermediğini aktarmıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğunu kaydeden gazete, Washington yönetiminin bazı Körfez ülkelerine, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden hemen sonra gerçekleşebilecek kısa süreli ancak yoğun saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA
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