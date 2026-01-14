Ümit Karan gözaltına alındı / Arşiv görüntü eklendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında eski Milli Futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı. Karan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.
