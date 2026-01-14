Haberler

Ümit Karan gözaltına alındı / Arşiv görüntü eklendi

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında eski Milli Futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı. Karan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
500

