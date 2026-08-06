Haberler

Serdar Aziz'in Babası Sadri Aziz Hayatını Kaybetti

Serdar Aziz'in Babası Sadri Aziz Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski milli futbolcu Serdar Aziz'in babası Sadri Aziz (68), geçirdiği kalp krizi nedeniyle 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Nilüfer'deki Özlüce Hacı Ömer Raca Camii'nde kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene spor camiasından isimler katıldı, Serdar Aziz'in çok üzgün olduğu görüldü.

ESKİ milli futbolcu Serdar Aziz'in babası Sadri Aziz (68), geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreninde Serdar Aziz'in çok üzgün olduğu görüldü.

Bir dönem Bursa spor, Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen eski milli futbolcu Serdar Aziz'in babası 31 Temmuz Cuma günü evinde kalp krizi geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. 6 gün süren tedaviye rağmen Aziz, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Sadri Aziz'in cenazesi ailesi tarafından alınarak Nilüfer ilçesi Özlüce Hacı Ömer Raca Camii'ne getirildi. Buradaki törene Serdar Aziz'in yakınlarının yanı sıra spor camiasından katılım oldu. Törende Serdar Aziz'in üzgün olduğu görüldü.

İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Sadri Aziz'in cenazesi Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı

Salah transferinde bomba Erdoğan detayı!

8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı

Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Av. Bedia Teymur'dan telif çıkışı: Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin

"Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin"
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş

Şok detaylar ortaya çıktı! Facia adeta göz göre gelmiş

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi