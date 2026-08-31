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Eski Milletvekili Selvi Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Milletvekili Selvi Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Eski Kocaeli milletvekili Mehmet Cevdet Selvi'nin cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Eski Kocaeli milletvekili Mehmet Cevdet Selvi'nin cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Cevdet Selvi için, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Selvi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Grup başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Selvi'nin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Selvi'nin cenazesi törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
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