Eski Milletvekili Latif Sakıcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vefat eden 18. ve 19. dönem Muğla Milletvekili Latif Sakıcı için Muğla'nın Menteşe ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Kurşunlu Camisi'ndeki cenaze törenine, Sakıcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, eski milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar Sakıcı'nın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.

Sakıcı'nın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Muğla'da 1934'te dünyaya gelen Sakıcı, serbest inşaat müteahhitliği yaptı ve özel bir şirkette genel müdür olarak çalıştı.

18. ve 19. dönemde milletvekilliği yapan Sakıcı, TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği görevinde de bulundu.

Kaynak: AA