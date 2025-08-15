Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti

Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaya geçidinden geçmeye çalışan 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 76 yaşındaki 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan76 yaşındaki 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Ali Boğa'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.

Boğa'nın cesedi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.