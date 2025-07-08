Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

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1999-2019 yılları arasında Menemen Belediye Başkanlığı yapan Tahir Şahin, Foça ilçesinde denizde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İlk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin (66), Foça ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde serinlemek için girdiği denizde fenalaştı. İlk müdahalesi sahilde yapılan Şahin, ambulansla Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Şahin, 1999-2019 yılları arasında Menemen Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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