Haberler

Petro: Yangınlar Büyük İsrail Projesi'nin parçası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Tolima'daki orman yangınlarının kasıtlı çıkarıldığını ve bunun İsrail'in toprak ve doğal kaynak arayışını içeren 'Büyük İsrail Projesi'nin bir parçası olduğunu öne sürdü. Petro, yangınlardan hükümet ve İsrail ittifakını sorumlu tuttu.

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin Tolima yönetim bölgesinde bir süredir devam eden orman yangınlarının "Büyük İsrail Projesi"nin bir parçası olduğunu öne sürdü.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın orman yangınlarının "kasıtlı çıkarıldığı" iddiasına değindi.

Basında yer alan haberlere göre, orman yangınlarının hükümetin iddia ettiği gibi "solcu teröristler" tarafından çıkarılmadığını vurgulayan Petro, yabancı şirketlerin emellerine dikkat çekti.

Orman yangınlarına ilişkin İsrail'i işaret eden Petro, şunları kaydetti:

"Arjantin'deki amaç; toprakları yabancıların, özellikle de 'karanlığın entelektüellerinden' biri olarak anılan megamilyarder Peter Thiel ve şirketi tarafından yönetilen, insanlığı tamamen kontrol altına almayı hedefleyen 'Palantir' projesinin kullanımına açmaktır. Bu durum, kendi ülkesinde doğal kaynak bulunmadığını bilen İsrail hükümetinin dünya genelinde toprak ve doğal kaynak arayışına girdiği "Büyük İsrail Projesi"nin bir parçasıdır."

İsrail'in Kolombiya Cumhurbaşkanı de la Espriella hükümeti üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu savunan Petro, şöyle devam etti:

"İsrail'in Kolombiya toprağındaki askeri varlığının istihbarat amaçlı olduğu; bunun 'Büyük İsrail Projesi'ni genişletmek amacıyla toprak ve doğal kaynak arayışından kaynaklandığı iddia ediliyor. Bu doğrultuda, Tolima Valisi'nin yangınları söndürmeye gelen gençleri fail olmakla suçlayarak, yangınlara neden olan asıl etkenlerin hükümet ile İsrail arasındaki bu ittifaktan kaynaklandığı gerçeğini gizlemeyi hedeflediği savunuluyor."

Tolima'daki orman yangınları

Tolima'da 11 Ağustos'tan bu yana 25 bin hektardan fazla alanı kül eden orman yangınları nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor. San Luis, Guamo, Coyaima, Chaparral ve Coello gibi belediyeleri ağır şekilde etkileyen yangınlar, bölgede büyük hasara yol açtı.

De la Espriella, Tolima'da 205 itfaiyeci, yaklaşık 20 destek birimi ve hava unsurlarıyla orman yangınlarına müdahale ettiklerini belirterek, "Alevlerle savaşarak hayatlarını riske atıyorlar. Söndürme çalışmalarını engellemeye çalışan kişilere dair ihbarlar alınıyor. Motosikletli bazı şahısların Suarez, Coello ve San Luis'de yangınları kasten çıkardığı bildiriliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
Süleymancılar'a yönelik son dalga operasyonda 10 tutuklama! Aralarında Hilmi Tuna Kuriş de var

Süleymancılar'a son dalga operasyonda karar çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor

Yumurtayı yiyen hastaneye koştu: 8 ülkede alarm verildi
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti

Bir dönem sona erdi: Müziğin efsane ismi hayatını kaybetti
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Konserde şaşırtan anlar: Yıldız Tilbe kendisini tutmak isteyen güvenliği itti

Yıldız Tilbe bildiğimiz gibi! Yine yaptı yapacağını
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
İmamoğlu ile ilgili 'Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın

Dev holdingten haraç istemiş: Seçimler yaklaşıyor, nakit versinler