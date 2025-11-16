Haberler

Eski Kız Arkadaşını Vurarak İntihar Eden Adamın Cenazesi Ankara'ya Gönderildi

Güncelleme:
Bursa'da eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'u vurarak intihar eden Fevzi Köksal'ın cenazesi Ankara'ya gönderildi. Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi ve Bulut olay yerinde hayatını kaybetti.

BURSA'da takip ettiği eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'u (40) börek almak için girdiği işletmede tabancayla başından vurup intihar eden Fevzi Köksal'ın (40), Ankara'dan kente geldiği belirtildi. Köksal'ın cenazesi Ankara'ya, Bulut'un cenazesi ise toprağa verilmek üzere Samsun'a gönderildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde meydana geldi. Sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi Köksal, bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'u tabancayla başından vurdu. Dışarı çıkan Köksal, caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti. İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Köksal ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köksal da yaşamını yitirdi.

Ankara'da yaşayan ve evli olan Fevzi Köksal'ın, geldiği Bursa'daki işletmede kahvaltı yapıp çıktığı, ardından da olay yeri yakınlarında kadın kuaför dükkanı işleten eski kız arkadaşı Yasemin Bulut, börek almaya gelince peşinden geri döndüğü ve burada yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği bildirildi.

CENAZELER SAMSUN'A VE ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edilirken, Yasemin Bulut'un Samsun'da, Fevzi Köksal'ın ise Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan nakliyecilik yapan Fevzi Köksal'ın herhangi bir suç kaydının bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
