Üye Girişi
Haberler

Eski Keşan Belediye Başkanı Zati Yörüker anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Eski Keşan Belediye Başkanı Zati Yörüker, ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı. Törende konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yörüker'in Keşan'da sevilen bir isim olduğunu belirtti. Anma programı dualarla sona erdi.

Eski Keşan Belediye Başkanı Zati Yörüker, ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Yörüker'in 3 dönem belediye başkanlığı yaptığı Keşan'da sevilip sayılan bir isim olduğunu belirtti.

Duaların okunduğu anma programı, Yörüker'in mezarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene Yörüker'in ailesi, siyasi parti temsilcileri ve belediye personeli katıldı.

Eğitim Kurumu Müdürleri Kurul Toplantısı

Edirne'de, "Eğitim Kurumu Müdürleri Kurul Toplantısı" İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Lisesi'nde düzenlenen toplantı, eğitim öğretim yılı birinci döneminin değerlendirilmesiyle başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, ikinci dönemde planlanan projeler ele alındı.

Arpacı, yeni dönemin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Helvacıoğlu Edirne Keşan Belediye Yaşam Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title