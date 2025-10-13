Haberler

Eski Kayınbiraderini Vurarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Eski Kayınbiraderini Vurarak Öldüren Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kemal Kılıç eski kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı tabancayla vurarak öldürdü. Kılıç, çocuklarının kendisi hakkında duyduğu tehditler sonrası öfkelendiğini belirtti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Samsun'un Bafra ilçesinde, eski kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Kemal Kılıç, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi'ne getirildi. Kılıç ifadesinde, çocuklarının, 'Dayımız bize sürekli seni vuracağını söylüyor' dediklerini, bu sözler üzerine öfkelendiğini söyledi. Kılıç, tutuklanarak Bafra T tipi cezaevinde gönderildi.

Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu

Evinde pişirip yediği yemek sonu oldu
Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı

Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.