Eski Kayınbiraderini Vurarak Öldüren Şahıs Tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, Kemal Kılıç eski kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı tabancayla vurarak öldürdü. Kılıç, çocuklarının kendisi hakkında duyduğu tehditler sonrası öfkelendiğini belirtti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Samsun'un Bafra ilçesinde, eski kayınbiraderi Mustafa Özocak'ı (32) tabancayla vurarak öldüren Kemal Kılıç, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi'ne getirildi. Kılıç ifadesinde, çocuklarının, 'Dayımız bize sürekli seni vuracağını söylüyor' dediklerini, bu sözler üzerine öfkelendiğini söyledi. Kılıç, tutuklanarak Bafra T tipi cezaevinde gönderildi.
Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel