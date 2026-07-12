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Katar'da eski Emir Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle 4 günlük yas ilan edildi

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Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin 74 yaşında vefatı üzerine Katar'da 4 günlük resmi yas ilan edildi. Yas süresince bayraklar yarıya indirilecek, kamu kurumları 13-19 Temmuz arası kapalı olacak. Cenaze namazı Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvehhab Camii'nde kılınacak.

Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edildi.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamada, yas süresinin bugün itibarıyla başladığı belirtildi.

Açıklamada, 13 Temmuz Pazartesi gününden itibaren bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya bağlı kurumlarda çalışmaların durdurulacağı, çalışanların 19 Temmuz Pazar günü görevlerine döneceği ve yas süresince Katar genelindeki tüm bayrakların yarıya indirileceği kaydedildi.

Bugün 74 yaşında hayatını kaybeden Şeyh Hamed bin Halife Al Sani için cenaze namazının akşam namazının ardından başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvehhab Camii'nde kılınacağı, naaşının ise Lusail Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin devlet başkanları, Al Sani ailesi mensupları, ileri gelenler ve vatandaşların taziyelerini Lusail Sarayı'nda kabul edeceği bildirildi.

Taziye kabulünün 13, 14 ve 15 Temmuz'da 08.00-11.30 saatlerinde, ayrıca ikindi namazının ardından yatsı namazına kadar gerçekleştirileceği kaydedildi.

Eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin bugün sabah saatlerinde 74 yaşında hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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