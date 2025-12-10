Haberler

Eski İzmir Milletvekili Tercan için İESOB'ta tören düzenlendi

Güncelleme:
92 yaşında hayatını kaybeden eski İzmir Milletvekili Cemal Tercan için İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önünde bir tören düzenlendi. Törende, Tercan'ın Türk esnaf ve sanatkarlar teşkilatına yaptığı katkılara vurgu yapıldı.

İzmir'de 92 yaşında hayatını kaybeden eski İzmir Milletvekili Cemal Tercan için tören düzenlendi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) önünde gerçekleştirilen törende konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Tercan'dan hem siyaset hem de birlik çalışmalarında her zaman destek gördüklerini söyledi.

Aileye başsağlığı dileyen Palandöken, "En güzel şeylerden biri de dostların arasında sonsuzluğa uğurlanmak." dedi.

İESOB Başkanı Yalçın Ata da Tercan'ın Türk esnaf ve sanatkarlar teşkilatının ahisi olarak görüldüğünü, kent için örnek bir insan olduğunu ifade etti.

Törene Tercan'ın yakınları ile birlik üyeleri katıldı.

Tercan'ın cenazesi Çeşme ilçesinde toprağa verilecek.

Uzun yıllar İzmir Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Dernekleri Birliği Başkanlığı yapan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15, 16 ve 19. dönemlerde İzmir'den milletvekilliğine seçilen Tercan, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 8 Aralık'ta vefat etmişti.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
