Haberler

İranlı siber korsan grubun, eski İsrail Başbakanı Bennett'in telefonuna sızdığı iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in cep telefonunun İranlı bir siber korsan grup tarafından hacklendiği iddia edildi. 'Handala' adlı grup, Bennett'in telefonuna sızdığını ve sızma sırasında bir mesaj gönderdiğini açıkladı. Bennett'in telefonundaki iletişim numaralarının da paylaşıldığı belirtildi.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in cep telefonunun İranlı bir siber korsan grup tarafından hacklendiği ileri sürüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, "Handala" isimli İranlı bir siber korsan grup Bennett'in cep telefonuna sızdığını duyurdu.

Grubun, "Ahtapot Operasyonu" adını verdiği sızma sırasında Bennett'in telefonuna da bir mesaj gönderdiği ifade edildi.

Mesajda, İsrail'in siber güvenlik konusunda "öncü olmakla övündüğü" anımsatılarak, grubun Bennett'in cep telefonuna "kolayca sızdığı" kaydedildi.

Grubun ayrıca Bennett'in telefonundaki iletişim numaralarını da mesajda paylaştığı aktarıldı.

Eski İsrail Başbakanı Bennett ise telefonuna İranlı siber korsanlar tarafından sızıldığı yönündeki habere ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Bennett'in, İsrail'de gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en güçlü rakiplerinden biri olacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Şişli'deki kaza anı saniye saniye kamerada

İstanbul'daki dehşet anları, saniye saniye kamerada
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
title