İranlı siber korsan grubun, eski İsrail Başbakanı Bennett'in telefonuna sızdığı iddia edildi

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in cep telefonunun İranlı bir siber korsan grup tarafından hacklendiği ileri sürüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, "Handala" isimli İranlı bir siber korsan grup Bennett'in cep telefonuna sızdığını duyurdu.

Grubun, "Ahtapot Operasyonu" adını verdiği sızma sırasında Bennett'in telefonuna da bir mesaj gönderdiği ifade edildi.

Mesajda, İsrail'in siber güvenlik konusunda "öncü olmakla övündüğü" anımsatılarak, grubun Bennett'in cep telefonuna "kolayca sızdığı" kaydedildi.

Grubun ayrıca Bennett'in telefonundaki iletişim numaralarını da mesajda paylaştığı aktarıldı.

Eski İsrail Başbakanı Bennett ise telefonuna İranlı siber korsanlar tarafından sızıldığı yönündeki habere ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Bennett'in, İsrail'de gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en güçlü rakiplerinden biri olacağı belirtiliyor.