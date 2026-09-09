Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

(ANKARA) - Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksel'i ziyaret etti. Yüksel, ziyareti nedeniyle Ağar'a teşekkür etti.

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar'ın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ettiğini bildirdi. Yüksel, paylaşımında Ağar'a ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

Yüksel paylaşımında, "İçişleri Eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA