Eski hükümlüye devlet desteğiyle hayvancılık

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki eski hükümlü Memiş Aydemir, devlet desteğiyle 3 gebe düve alarak başladığı hayvancılıkta, modern bir tesis kurmak istiyor.

İlçeye bağlı Hazinedar köyünde yaşayan Aydemir, 2024 yılında cezaevinden çıktıktan sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün eski hükümlülere yönelik çalışmalarından haberdar oldu.

Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğünün desteğiyle 2026'da hazırladığı projesi uygun bulunan Aydemir, yaklaşık 500 bin lira hibeyle 3 gebe düve alarak hayvan besiciliğine başladı.

Kısa sürede hayvan sayısını artırmayı hedefleyen Aydemir, modern tesis kurmak için çalışıyor.

"Yeni bir sayfa açtım"

Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir sayfa açtığı hayatında geleceğe umutla baktığını söyledi.

Hayvancılık sayesinde hayatının düzene girdiğini belirten Aydemir, hayvanlarının kendisi için düzenli bir gelir kapısı haline geldiğini ifade etti.

Aydemir, elde ettiği kazançla ekonomik özgürlüğüne kavuştuğunu vurgulayarak, "Şu an her ay 20-25 bin lira gelir var. Hiçbir gelirim yoktu. Şimdi her ay emekli maaşı gibi para alıyorum. Sabah 1 saat, akşam 1 saat bakıyorum ama param her ay cebime giriyor." diye konuştu.

"Bana yardım eden herkesten Allah razı olsun"

Devlete ve millete katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğini dile getiren Aydemir, kendisine sunulan imkanlardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Aydemir, hayvanlarına büyük bir özenle baktığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bana yardım eden herkesten, bütün devlet erkanından Allah razı olsun. Beni mal sahibi ettiler. Kimse kimseye durduk yere 500 bin lira vermez. 3 inek aldım. Her girdiğimde kapıdan hayvanlarıma bakarım. Çünkü onlar benim bir evladım gibiler. Bakacaksın ki onlar da sana baksın.

Her eski hükümlü gidip bu tür projelere başvursun. Suça karışacaklarına devletimiz imkan sağlıyor, alsın devletimizden hayvanını, iş yerini kursun. Devlete, millete, insanlığa katkıda bulunsun. Milli gelirdir bu. Devletimizden Allah razı olsun."

Kaynak: AA