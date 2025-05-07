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Eski HDP Milletvekili Semra Güzel'in Yargılanmasına Devam Edildi

Eski HDP Milletvekili Semra Güzel'in Yargılanmasına Devam Edildi
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Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in duruşması video konferans ile yapıldı. Güzel, tutukluluğunun bir rehin politikası olduğunu belirterek tahliye talep etti. Mahkeme, mevcut halinin devamına hükmetti ve duruşmayı erteledi.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Güzel, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatları ve izleyiciler de salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra, tanık olarak dinlenmesi talep edilen Ş.E'ye ise adres değişikliği sebebiyle ulaşılamadığını bildirdi.

Söz alan sanık Semra Güzel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı diledi.

Güzel, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, şu beyanda bulundu:

"Yıllardır delil niteliğinde olmayan ama dosyaya şişirilmek için getirilen şeyleri konuşuyoruz. Yalandan ibaret olan delillerle yıllardır tutukluyum. Ben beklemek istemiyorum, bu bir rehin politikasıdır. Tahliyemi talep ediyorum."

Sanık beyanının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılan suçun vasfı ve sanığın kaçma şüphesi nedeniyle tutuklu yargılanmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin uzun süredir tutuklu olduğunu, tutukluluğunun bir cezaya dönüştüğünü savunarak tahliye talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Güzel'in mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

Olayın geçmişi

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, birlikte çekildikleri fotoğraf çıkması üzerine eski HDP Milletvekili Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında "yakalama kararı" çıkarılmıştı.

Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine dair TBMM kararı ise 23 Aralık 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel
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