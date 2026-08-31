Eski Hakim Demiroğlu'na Meslekten Çıkarma: Usulsüz Tahliye ve Rüşvet İddiaları

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) 2'nci Dairesi tarafından 'meslekten çıkarma' cezası verilen eski hakim Sidar Demiroğlu hakkındaki soruşturmanın detayları ortaya çıktı. HSK soruşturması dosyasında; uyuşturucu ticareti, silah ticareti, yağma, yasa dışı bahis ve öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan tutuklanan şüpheliler hakkında usul ve yasaya aykırı tahliye kararları, başka hakimlerin baktığı dosyalara müdahale girişimleri, geliriyle uyumsuz mali hareketlere yönelik iddialar yer aldı.

HSK 2'nci Dairesi, 16 Haziran'da Sidar Demiroğlu hakkında 2 ayrı dosya yönünden 'meslekten çıkarma' cezasına karar verdi. Demiroğlu hakkında açılan ceza davalarının bir bölümü Yargıtay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülmeye devam ediyor. Demiroğlu hakkında, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hakim olarak görev yaptığı dönemde HSK inceleme ve soruşturmaları sonucu verilen meslekten çıkarma kararına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. HSK kayıtlarına göre Demiroğlu hakkında usul ve yasaya aykırı çok sayıda tahliye kararı, başka hakimlerin dosyalarına yönelik temaslar, mali hareketler, idari yaptırım kararları ve menfaat sağlandığı iddiaları yer aldı.

USULSÜZ TAHLİYE KARARLARI

Buna göre Dmiroğlu'nun, İstanbul Anadolu 4'üncü Sulh Ceza Hakimi olarak görev yaptığı dönemde; uyuşturucu madde ticareti, yağma, silah ticareti, yasa dışı bahis ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlara ilişkin soruşturmalarda tutuklu bulunan çok sayıda şüpheli hakkında verilen kararların usul ve yasaya aykırı olduğu tespiti yer aldı. Uyuşturucu ticareti soruşturmalarında tutuklu R.K., M.D., E.C., H.B., Y.G., A.Y., M.Y., A.K., M.K., H.K. ve E.S. hakkında verilen tahliye veya adli kontrol kararları, silah ticareti soruşturmalarında N.G., Y.T.K. ve U. A., yağma soruşturmasında U.Ü., yasa dışı bahis dosyasında ise aralarında örgüt lideri olduğu belirtilen S.Ş. ile örgüt yöneticisi olduğu belirtilen E.M.'nun tahliyeleri de HSK incelemesine konu edildi.

BAŞKA HAKİMLERİN DOSYALARINA MÜDAHALE

Demiroğlu'nun, başka hakimlerin baktığı soruşturmalarda da devreye girmeye çalıştığı yönünde tespitler yer aldı. Buna göre kasten yaralama soruşturmasında tutuklamaya sevk edilen H.A.T. konusunda sorgu öncesi hakimi telefonla aradığı ve "Şahsın dosyasına bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, dört, beş kez bak" dediği dosyaya yansıdı. Aynı şüpheli hakkında daha sonra tahliye talebi önüne gelen başka bir sulh ceza hakimine de dosya numarası ve şüphelinin ismini gönderdiği, şüpheli müdafiinin yakını veya arkadaşı olduğundan söz ederek savcının da adli kontrol istediğini aktardığı belirtildi.

RÜŞVET SORUŞTURMASI

M.F.B. hakkında verilen tahliye kararı da dosyada yer aldı. Söz konusu şüphelinin kasten öldürmeye teşebbüs soruşturmasında tutuklandığı, tutukluluğuna yönelik itirazın reddedildiği ve hakkında 3 kez adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlendiği, buna rağmen dosya ağır ceza mahkemesinde iddianamenin değerlendirilmesi aşamasındayken, Demiroğlu'nun dosyayı getirterek tahliye kararı verdiği belirtildi. Demiroğlu'nun avukat Recep Saraffoğlu aracılığıyla tutuklu şüpheliler M.K. ve H.K.'tan menfaat sağlamak suretiyle tahliyeleri yönünde karar verdiği ileri sürüldü. Bu iddialar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'rüşvet' suçundan iddianame düzenlenerek, son soruşturmanın açılması talep edildiği belirtildi.

MALİ TABLO HSK İNCELEMESİNDE

Yaptırılan bilirkişi incelemesinde, Demiroğlu ve eşinin 2022 ve 2023 yıllarında elde ettiği gelir ile buna karşılık aynı dönemde yaptığı harcamalar ve borç ödemesinin uyuşmadığı tespit edildi. Aynı dönemde yapılan nakit işlemlerine esas tutara kaynak teşkil edecek herhangi bir mal varlığı satışının bulunmadığı ve işlemlerin mali profille örtüşmediği değerlendirmesine yer verildi. HSK dosyasında bu mali tablo, 'yasal kazancının üzerinde, kaynağı belli olmayacak biçimde haksız mal edinme' iddiası kapsamında değerlendirildi.

İDARİ PARA CEZALARINA USULSÜZ İPTAL KARARI

Birleşen başka bir soruşturma dosyasında ise V. ve B.B'ye ait şirket adına kayıtlı bir otomobile yönelik 2 ayrı idari para cezasının, genel uygulamadan farklı olarak tevziye sokulmadan Demiroğlu'nun görev yaptığı hakimlikte kayda alındığı ve iptal edildiği belirtildi. Ayrıca alkollü araç kullanma nedeniyle uygulanan yaptırım ve bir döviz şirketine uygulanan idari para cezalarının da benzer şekilde tevziye sokulmadan ele alınarak iptal edildiği tespitlerine yer verildi.

Demiroğlu hakkındaki 'Suçluyu kayırma', 'Görevi kötüye kullanma' ve '3628 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından yürütülen ceza dosyaları ise görev Yargıtay 7'nci Ceza Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla kaydedildi. Duruşma 22 Eylül'de tarihine bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı