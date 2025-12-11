Haberler

Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişiyle birlikte tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'la ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Ersoy ve 3 kişinin, "uyuşturucu kullandırma" ve "cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama" suçlamalarının yanı sıra "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından da tutuklandığı öğrenildi.

  • Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçlamasından tutuklandı.
  • Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasından tutuklandı.
  • Mehmet Akif Ersoy ve 7 kişi daha uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak veya kullanılmasına imkan sağlamak suçlarından gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişiye "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarının da yöneltildiği öğrenildi.

MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANDI

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından önceki gece gözaltına alındı. Gözaltı kararının verildiği dakikalarda Habertürk'teki görevinden alınan Ersoy ve 3 kişi hakkında dün gece tutuklama kararı verildi.

"SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA"

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararda, Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişinin, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarından tutuklandığı bilgisi yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Allah ın adaleti eninde sonunda yerini bulacak makarnanın yalakalığın trollüğün sonu

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper Cesmeci:

ver mehteri

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

yine ne oldu birbirinize düştünüz neyi paylaşamıyorsunuz

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhakan polat:

Menfaatiniz bitince atmiycaniz iftira kalmıyor

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Türk ceza kanununda grup seks yapmak yasak diye bir kanun yok ki . Varsa hangi kanun o ?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Bu konuda kimse kimseyi suçlamıyor ayrıca bu konu laiklik veya şeriatla alakası yok bunlar vicdan meselesi yani sana yapılmasını istediğin şeyi sen de yapabilirsin

yanıt0
yanıt2
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
