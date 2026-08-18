Eski Başbakan Kim Min-seok, Güney Kore'de Demokrat Parti lideri seçildi
SEUL, 18 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'nin Daejeon kentinde iktidardaki Demokrat Partinin düzenlediği ulusal kongrede parti bayrağını dalgalandıran Kim Min-seok, 17 Ağustos 2026.
SEUL, 18 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'nin Daejeon kentinde iktidardaki Demokrat Partinin düzenlediği ulusal kongrede parti bayrağını dalgalandıran Kim Min-seok, 17 Ağustos 2026.
Eski Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, pazartesi günü Daejeon'da düzenlenen ulusal kongrede iktidardaki Demokrat Parti'nin yeni lideri seçildi. (Fotoğraf: NEWSIS/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua