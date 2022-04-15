Eski eşinin boğarak öldürdüğü Remziye, toprağa verildi (2) - Haberler

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Eski eşinin boğarak öldürdüğü Remziye, toprağa verildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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Eski eşinin boğarak öldürdüğü Remziye, toprağa verildi (2)

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİKonya'dan çocuklarını görmeye geldiği İzmir'de eski eşin Remziye Tüysüz'ü (22) boğarak öldüren Yalçın Polat (28) ile kardeşi O.P. ve babası H.P., adliyeye sevk edildi.

KONYA (DHA) - 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konya'dan çocuklarını görmeye geldiği İzmir'de eski eşin Remziye Tüysüz'ü (22) boğarak öldüren Yalçın Polat (28) ile kardeşi O.P. ve babası H.P., adliyeye sevk edildi. Polat'ın babaannesi H.P. ile küçük kardeşi F.P. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Davut CAN/ İZMİR,


Eski eşinin boğarak öldürdüğü Remziye, toprağa verildi (2)

Eski eşinin boğarak öldürdüğü Remziye, toprağa verildi (2)

Eski eşinin boğarak öldürdüğü Remziye, toprağa verildi (2)

Eski eşinin boğarak öldürdüğü Remziye, toprağa verildi (2)

Eski eşinin boğarak öldürdüğü Remziye, toprağa verildi (2)

Eski eşinin boğarak öldürdüğü Remziye, toprağa verildi (2)

Eski eşinin boğarak öldürdüğü Remziye, toprağa verildi (2)

Eski eşinin boğarak öldürdüğü Remziye, toprağa verildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Yalçın Polat, Konya, İzmir, Güncel, Haberler

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