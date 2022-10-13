Eski eşini yakmıştı; akıl sağlığı yerinde çıktı

ORDU'da, eski eşi Elvan Sözkesen'in (38) üzerine yanıcı madde döküp yaktığı suçlamasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu (38) için mahkemenin Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istediği raporda, sanığın akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

ORDU'da, eski eşi Elvan Sözkesen'in (38) üzerine yanıcı madde döküp yaktığı suçlamasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu (38) için mahkemenin Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istediği raporda, sanığın akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Olay, 12 Ocak'ta, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde Erguvan Anatolia Sitesi'nde meydana geldi. Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti. 7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp evine dönen Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Mahkeme heyeti, Elvan Sözkesen için istenen kati raporun hazırlanamaması nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.