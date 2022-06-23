Eski eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığın tahliye talebine ret MERSİN'de boşanma davası açtığı eşi Derya Demir'i (27) silahlı saldırıda ağır yaralayıp sakat bırakan Şerif Aksoy'un (30) yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi. MERSİN'de boşanma davası açtığı eşi Derya Demir'i (27) silahlı saldırıda ağır yaralayıp sakat bırakan Şerif Aksoy'un (30) yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi. ?Olay, geçen yıl 29 Aralık'ta Akdeniz ilçesi, Camiişerif Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Derya Demir, işe gittiği sırada boşanma davası açtığı ve ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un silahlı saldırısına uğradı. Sağ ve sol bacağına 8 kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, Şerif Aksoy Adana'da gözaltına alındı. 4 KEZ AMELİYAT OLDU Çift bu süreçte boşanırken, Şerif Aksoy hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Davanın altıncı duruşması, Mersin Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Şerif Aksoy, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken Derya Demir ve avukatlar salonda hazır bulundu. TAHLİYESİNİ İSTEDİ Duruşmada söz verilen sanık Aksoy, tahliyesini istedi. Mağdur Derya Demir ise sanığın tutuklu yargılanmasının devamını talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme, Demir'in aldığı yaralarının öldürmeye yönelik olup, olmadığının belirlenmesi için adli tıp kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar verip, sanığın tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi. Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel Derya Demir Akdeniz Aralık Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eski eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığın tahliye talebine ret - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.