Haberler

Eski Eşine ve Yanındaki Kişiye Bıçakla Saldırdı

Eski Eşine ve Yanındaki Kişiye Bıçakla Saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hüseyin Ö., eski eşi Fatma K. ve yanındaki Mehmet Ceyhun T.'yi bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Hüseyin Ö., akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Fatma K. (34) ile onun yanındaki Mehmet Ceyhun T.'yi (44) bıçakla yaralayıp, kaçtı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Hüseyin Ö., eski eşi Fatma K. ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı. Kamyon şoförü Hüseyin Ö., elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.'ye saldırdı. Ardından Hüseyin Ö. kucağındaki bebeğiyle markete kaçan Fatma K.'nin peşinden iş yerine gitti. Fatma K.'yi da burada yakalayan Hüseyin Ö. bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Hüseyin Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybebenlerin sayısı 37 oldu
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.