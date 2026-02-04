Haberler

Eski eşini darbetti, 'kendimi savunurken parmağım kırıldı' diyerek şikayetçi oldu

Adana'da çocukların teslimi sırasında eski eşi Tuğba Doğan'ı darbeden Y.E.D., darbe sırasında parmağının kırıldığı iddiasıyla karşılıklı olarak şikayetçi oldular. İki taraf da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da, çocukların teslimi sırasında çıkan tartışmada eski eşi Y.E.D. (36) tarafından darbedilen Tuğba Doğan (36), eski eşinin olay sırasında parmağının kırıldığı gerekçesiyle kendisinden şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı. Gözaltındaki Y.E.D. ile Tuğba Doğan, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Şubat'ta akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğba Doğan, sömestir tatilini, velayeti 7 yıl önce boşandığı esnaf eşi Y.E.D.'de olan 9 ve 14 yaşlarındaki çocuklarıyla geçirdi. Tatilin bitmesi üzerine Y.E.D., çocuklarını teslim almak için yeni eşiyle birlikte otomobille Tuğba Doğan'ın evine gitti. Doğan'ın, Y.E.D.'ye 'Çocuklara iyi bak' demesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.E.D., otomobilden inerek Doğan'ı çocuklarının gözü önünde darbetti. Y.E.D., olayın ardından çocuklardan birini alarak otomobile bindirdi. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Y.E.D.'nin Doğan'ı darbettiği, Doğan'ın ise kendini savunmak amacıyla Y.E.D.'ye ve otomobilin camına vurduğu anlar yer aldı.

Olayın ardından hastaneye giden Tuğba Doğan, darp raporu alarak Y.E.D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Y.E.D.'yi gözaltına aldı. Y.E.D. de parmağının kırıldığı gerekçesiyle Tuğba Doğan'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Doğan da gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki sorgularında Tuğba Doğan'ın, "Çocuğuma vurduğu için saldırdım" dediği, Y.E.D.'nin ise "Bana saldırınca kendimi savundum. O sırada parmağım kırıldı" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Y.E.D. ile Tuğba Doğan, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
