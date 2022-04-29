Eski eş katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi Hayriye Alkutay'ı (30) öldürüp iki kayınbiraderini de yaralayan tutuklu sanık Mehmet Ayata hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu ve 20 yıl hapis istendi.

Olay, geçen yıl 1 Aralık günü saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 blokta meydana geldi. Mehmet Ayata, eski eşi Hayriye Alkutay'ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ayata, yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabancayı çıkarıp ateş etti. Hayriye Alkutay yaşamını yitirdi, kardeşleri Mehmet ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı. Gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Ayata, hakkında dava açıldı.

Mahkeme heyeti, Mehmet Ayata'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.