Eski Dışişleri Sözcüsü: İsrail Savaş Suçları İşliyor

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin, "Bunun bir soykırım olduğunu düşünmüyorum ancak İsrail'in savaş suçları işlediği şüphesiz bir gerçektir." dedi.

İsrail'e verdiği kesintisiz destek dolayısıyla hem ABD hem de uluslararası kamuoyunda sert eleştirilere maruz kalan eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü yapan Miller, İngiliz Sky News'te yayımlanan bir programa katılarak ABD'nin İsrail politikasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Miller, İsrail'in Gazze'deki soykırımı konusunda, "Bunun bir soykırım olduğunu düşünmüyorum ancak İsrail'in savaş suçları işlediği şüphesiz bir gerçektir." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'deki katliamlara katılan İsrail askerlerinden hesap sorulmadığını ve İsrail yönetimindeki politika anlayışının da aynı şekilde devam ettiğini belirten Miller, bu hesap verebilirliğin olmamasının önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Biden yönetimi içinde ABD'nin İsrail ve Gazze politikasına ilişkin başından itibaren bazı anlaşmazlıklar olduğunu kaydeden Miller, İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasına dair zaman zaman tartışmalar yaptıklarını ve 1 tonluk bombaların geçici durdurulması sürecinde bu konuda somut bir adım attıklarını dile getirdi.

Miller, İsrail yönetimine saldırılarını durdurması için daha fazla baskı yapmaları gereken zamanlar olduğunu ifade ederek, bu konuda yeterince hızlı davranmadıklarını belirtti.

Eski Dışişleri Sözcüsü, "Şimdi geriye dönüp baktığımda, kendime her zaman soracağım bir soru var: (2024) Mayıs sonu ile (2025) Ocak ortası arasındaki dönemde, bu savaşı istemeyen, onunla hiçbir ilgisi olmayan binlerce Filistinli masum sivil öldürüldü. İsrail hükümetini ateşkes kabul etmeye zorlamak için yapabileceğimiz daha fazla şey var mıydı? Muhtemelen bazı zamanlar vardı." diye konuştu.

Biden yönetimi, görevdeki süresi boyunca İsrail'e verdiği kesintisiz destek dolayısıyla ülke genelinde protestolarda sert tepkilere maruz kalmıştı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Amerikan silahlarını "uluslararası hukuka uygun şekilde" kullandığı yönünde bir raporu Kongre'ye sunmuş ve bu ülkeye silah sevkiyatına devam etme kararı almıştı.

Biden yönetiminin bu kararı ülkede ve uluslararası kamuoyunda yaygın şekilde tepki çekmişti.