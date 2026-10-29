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Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

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Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
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Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erkan için yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek, cenaze namazının ardından naaşı Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(ANKARA) - Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erkan'ın cenazesi, yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ünal Erkan için yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Erkan'ın naaşı, Ankara Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürü, Valilik, Emniyet Genel Müdürü ve Olağanüstü Hal Bölge Valisi görevlerinde bulunan Erkan, DYP Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girmiş ve Devlet Bakanlığı yapmıştı.

Kaynak: ANKA
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