Eski Danıştay üyesi Eğerci'ye "görevi kötüye kullanma" suçundan beraat

Güncelleme:
Eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci, FETÖ lehine oy kullanma suçlamasından beraat etti. Anayasa Mahkemesi, atılı suçun unsurlarının oluşmadığına karar verdi.

Eski Danıştay üyesi Ahmet Eğerci, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait televizyon kanallarına RTÜK tarafından verilen cezaların iptali için açılan davalarda, örgüt lehine karşı oy kullanarak 4 kez "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği gerekçesiyle Yüce Divan'da yargılandığı davada "atılı suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu'nda görülen davada, sanık Eğerci ve avukatları hazır bulundu.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından iddia makamına söz verdi.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Eğerci'nin beraatına karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Eğerci de suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

AYM Başkanı Özkaya, davaya verilen aranın ardından hükmü açıkladı. Yüksek Mahkeme, "atılı suçun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle sanığın beraatına hükmetti.

FETÖ'nün dava takip biriminde yer aldığı belirlenen eski Danıştay üyesi Eğerci, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
